Новий міністр оборони Великої Британії заявив про намір продовжувати підтримувати Україну

Призначений у четвер на посаду міністра оборони Великої Британії Грант Шеппс у своєму першому повідомленні в соцмережі X (раніше - Twitter) після вступу на посаду заявив про наміри продовжувати підтримку України у війні проти РФ.

"Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з відважними чоловіками і жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна", - написав новий глава британського оборонного відомства.

Раніше в четвер Бен Воллес подав прем'єр-міністру прохання про звільнення з посади міністра оборони, і прем'єр Сунак прийняв відставку. Того самого дня на цю посаду було призначено Шеппса, який із 7 лютого 2023 року обіймав посаду міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності.