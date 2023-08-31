Події

14:12 31.08.2023

Новий міністр оборони Великої Британії заявив про намір продовжувати підтримувати Україну

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Новий міністр оборони Великої Британії заявив про намір продовжувати підтримувати Україну

Призначений у четвер на посаду міністра оборони Великої Британії Грант Шеппс у своєму першому повідомленні в соцмережі X (раніше - Twitter) після вступу на посаду заявив про наміри продовжувати підтримку України у війні проти РФ.

"Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з відважними чоловіками і жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна", - написав новий глава британського оборонного відомства.

Раніше в четвер Бен Воллес подав прем'єр-міністру прохання про звільнення з посади міністра оборони, і прем'єр Сунак прийняв відставку. Того самого дня на цю посаду було призначено Шеппса, який із 7 лютого 2023 року обіймав посаду міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності.

Теги: #україна #підтримка #шаппс_грант

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