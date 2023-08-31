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11:23 31.08.2023

Новим міністром оборони Великої Британії може стати Грант Шеппс - ЗМІ

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Новим міністром оборони Великої Британії може стати Грант Шеппс - ЗМІ

Посаду глави Міноборони Великої Британії може посісти Грант Шеппс, який наразі обіймає посаду міністра у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії, повідомляє Sky News із посиланням на джерела.

"Очікується, що Грант Шеппс стане новим міністром оборони Великої Британії в межах перестановок, які проводить прем'єр-міністр Ріші Сунак в уряді", - інформує телеканал.

Раніше в четвер британський міністр оборони Бен Воллес подав прем'єр-міністру Ріші Сунаку прохання про звільнення з посади, і глава уряду прийняв відставку.

"Після довгих роздумів я прийняв рішення попросити, щоб мені дозволили піти у відставку. Мені настав час звернути увагу на ті сфери життя, якими я нехтував, і дослідити нові можливості", - йдеться в листі Воллеса.

У листі-відповіді Сунак зазначив, що "повністю розуміє бажання піти у відставку" після того, як Воллес вісім років обіймав різні міністерські посади.

"Ви залишаєте посаду - з моєю вдячністю і повагою", - написав прем'єр.

У липні цього року Воллес заявив в інтерв'ю The Times, що восени залишить посаду міністра оборони, не балотуватиметься до парламенту і піде з політики. Воллес повідомив про свої плани Сунаку ще 16 червня.

"Я був би щасливий, наприклад, працювати в барі... Іноді кажу собі, що треба б зайнятися тим, що я люблю, наприклад роботою, пов'язаною з "Формулою-1" або зі скачками. Хотілося б зайнятися чимось абсолютно новим", - сказав він.

Воллес у 2005 році зайняв місце в британському парламенті. У 2005-2010 рр. він був членом комітету парламенту у справах Шотландії. У 2015 році його призначили заступником міністра у справах Північної Ірландії. Потім, у 2019 році, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон призначив Воллеса главою Міноборони.

Теги: #міноборони #велика_британія #шаппс_грант

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