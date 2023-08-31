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09:42 31.08.2023

Арахамія: Пакет документів щодо реформування ВЛК буде ухвалено до кінця 2023 року

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Арахамія: Пакет документів щодо реформування ВЛК буде ухвалено до кінця 2023 року

Увесь пакет документів щодо комплексної реформи військово-лікарських комісій (ВЛК) буде ухвалено до нового року, заявив голова фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

"Ми хочемо провести комплексну реформу, яка зробить проходження ВЛК дуже зручним для тих, кому це справді потрібно. Водночас ті, хто за гроші хочуть купити собі результат, не зможуть цього зробити... Ми вже ухвалили два закони, але весь пакет містить декілька документів. Я думаю, що до нового року весь пакет документів уже буде ухвалено", - сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону.

За словами народного депутата, комплексна реформа військово-лікарських комісій зробить систему зручнішою для пацієнтів й усуне корупційні ризики.

Арахамія нагадав, що питанням роботи військово-лікарських комісій було присвячено декілька засідань і робочої групи, і профільного комітету, триває співпраця з декількома волонтерськими та ветеранськими організаціями.

Теги: #реформування #влк

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