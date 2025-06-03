Кандидат на голову БЕБ представив план реформування на перші 100 днів

Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України Віктор Дубовик оприлюднив стратегічний план реформування інституції, зосереджений на переході від каральної моделі до системи превенції.

Дубовик на своїй сторінці у Facebook наголосив на необхідності глибоких змін у роботі БЕБ, зазначивши, що орган потребує повноцінної трансформації, а не косметичних коригувань.

"Має бути перехід від моделі 'виявити й покарати' до логіки "передбачити й запобігти", - зауважив він, підкресливши важливість довіри з боку держави, бізнесу та суспільства.

Серед пріоритетів першочергових змін кандидат виділив проведення повного аудиту інституції, кадрове оновлення, запуск аналітичної ІТ-моделі, посилення комунікації з бізнесом та забезпечення прозорості звітності.

Дубовик також зазначив, що нинішня структура БЕБ залишається невизначеною, дублює функції інших органів та не має ефективної аналітичної моделі. Він наголосив на необхідності кардинальних змін для перетворення бюро на дієвий механізм економічної безпеки.

На його думку, такий план покликаний закласти основу для довгострокового реформування БЕБ і забезпечити його ефективну роботу у нових умовах.