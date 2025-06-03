Інтерфакс-Україна
Політика
10:10 03.06.2025

Кандидат на голову БЕБ представив план реформування на перші 100 днів

1 хв читати

Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України Віктор Дубовик оприлюднив стратегічний план реформування інституції, зосереджений на переході від каральної моделі до системи превенції.

Дубовик на своїй сторінці у Facebook наголосив на необхідності глибоких змін у роботі БЕБ, зазначивши, що орган потребує повноцінної трансформації, а не косметичних коригувань.

"Має бути перехід від моделі 'виявити й покарати' до логіки "передбачити й запобігти", - зауважив він, підкресливши важливість довіри з боку держави, бізнесу та суспільства.

Серед пріоритетів першочергових змін кандидат виділив проведення повного аудиту інституції, кадрове оновлення, запуск аналітичної ІТ-моделі,  посилення комунікації з бізнесом та забезпечення прозорості звітності.

Дубовик також зазначив, що нинішня структура БЕБ залишається невизначеною, дублює функції інших органів та не має ефективної аналітичної моделі. Він наголосив на необхідності кардинальних змін для перетворення бюро на дієвий механізм економічної безпеки.

На його думку, такий план покликаний закласти основу для довгострокового реформування БЕБ і забезпечити його ефективну роботу у нових умовах.

 

 

Теги: #дубовик #реформування #беб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 30.05.2025
Кандидат на посаду голови БЕБ заявив про обмеження доступу до оцінювання конкурсу

Кандидат на посаду голови БЕБ заявив про обмеження доступу до оцінювання конкурсу

11:21 15.05.2025
Мережу з виготовлення контрафактного насіння відомих брендів ліквідували на Київщині

Мережу з виготовлення контрафактного насіння відомих брендів ліквідували на Київщині

14:09 12.05.2025
БЕБ викрила в Київській області цех із нелегального виготовлення тютюну, який працював на свинофермі

БЕБ викрила в Київській області цех із нелегального виготовлення тютюну, який працював на свинофермі

10:20 05.05.2025
Перхун знову виконує обов'язки директора БЕБ

Перхун знову виконує обов'язки директора БЕБ

14:06 01.05.2025
БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

12:43 11.04.2025
БЕБ може створити бібліотеку зразків тютюнової продукції для боротьби з контрафактом

БЕБ може створити бібліотеку зразків тютюнової продукції для боротьби з контрафактом

14:46 10.04.2025
Необхідність реформування мисливської галузі

Необхідність реформування мисливської галузі

13:04 08.04.2025
Кабмін призначив Кутергу в. о. директора БЕБ

Кабмін призначив Кутергу в. о. директора БЕБ

14:37 01.04.2025
БЕБ виявили порушення в понад 100 процедурах закупівель в Києві, лише у 19% випадків була реакція – військова адміністрація

БЕБ виявили порушення в понад 100 процедурах закупівель в Києві, лише у 19% випадків була реакція – військова адміністрація

16:39 24.03.2025
Двом львівським посадовцям оголосили про підозру у заволодінні майже 4 млн грн бюджетних коштів

Двом львівським посадовцям оголосили про підозру у заволодінні майже 4 млн грн бюджетних коштів

ВАЖЛИВЕ

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

ОСТАННЄ

Заступник голови фракції "Батьківщина" Соболєв не виключає дострокових виборів у парламент Польщі

Україна у відносинах із Польщею повинна діяти раціонально, а не емоційно - Кондратюк

Ердоган заявив, що хотів би провести зустріч Зеленського, Путіна і Трампа в Туреччині

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

Саміт у Гаазі також має надіслати чіткий сигнал про підтримку НАТО України - Науседа

"Євросолідарність" ініціює створення ТСК щодо впливу Портнова на судову систему

Україна сподівається на успішну реалізацію взаємовигідних економічних проєктів з Польщею – Зеленський

НАТО має фундаментально переглянути свій підхід до РФ і бути готовим до непередбачених ситуацій - заява голів Вільнюського саміту

Вибір поляків на президентських перегонах може ускладнити євроінтеграцію України - Климпуш-Цинцадзе

Двопартійна підтримка Києва триватиме і після виборів президента Польщі - голова комітету Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА