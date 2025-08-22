Інтерфакс-Україна
09:51 22.08.2025

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прийняв пропозицію про реформування Офісу президента (ОП) шляхом активного залучення до роботи в структурі військовослужбовців з підтвердженим бойовим досвідом або ветеранів бойових дій, повідомив керівник офісу Андрій Єрмак.

"Сьогодні я запропонував Президенту України реформувати ОП. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

"Не всі з них – кадрові військові, чимало добровольців пішли з цивілки. Дехто працював в успішних компаніях. (…) Бо саме ці люди - мірило честі, моралі й відданості Україні", - зазначив Єрмак.

"Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату. Приклад поруч. Мій заступник, полковник Павло Паліса, раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр". На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер, у Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість - для нього це означає залишатися вірним собі й країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому", - розповів Єрмак про свій досвід роботи з ветераном.

На його думку, бізнес, ІТ, культура - теж мають брати таких людей у команди. "Це робить систему сильнішою й справедлівішою".

Теги: #єрмак #реформування #офіс_президента

