Інтерфакс-Україна
Події
15:43 31.07.2025

Буде створено міжвідомчу робгрупу з питань реформування системи протезування - Улютін

1 хв читати
Буде створено міжвідомчу робгрупу з питань реформування системи протезування - Улютін
Фото: https://www.facebook.com/

За ініціативи Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності буде створено міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи протезування, повідомив міністр Денис Улютін.

"Це закладає фундамент ефективної, сучасної та комплексної системи, яка об’єднає хірургічну допомогу, реабілітацію та протезування. Для нас важливо перейняти досвід різних стейкхолдерів, тому до робочої групи долучаться представники Міністерства охорони здоров'я України, Національної служби здоров'я України, а також експертне та громадське середовище. Узгодили наступні кроки з Protez Foundation, Esper Bionics, UNBROKEN Ukraine та Superhumans Center - організаціями, які займаються протезуванням та реабілітацією в Україні", - написав Улютін в мережі Facebook.

За його словами, першим етапом стане проєкт постанови уряду про створення міжвідомчої робочої групи та запуск пілоту, далі розпочнеться аудит закладів, які можуть надавати комплексну допомогу після ампутацій.

Паралельно йтиме робота над змінами до законодавства, щоб кожен, хто потребує протезування, отримав сучасну допомогу вчасно й якісно.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Улютіна, готується комплексне бачення перезавантаження системи протезування, щоб вона стала простою, прозорою і максимально оперативною.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко назвала протезування одним з головних завдань української соціальної політики та анонсувала запуск грантів для виробників біонічних протезів.

Теги: #робгрупа #реформування #улютін #система #протезування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:40 30.07.2025
НКЕК створить робгрупу щодо впровадження та забезпечення функціонування європейського роумінгу RLAH в Україні

НКЕК створить робгрупу щодо впровадження та забезпечення функціонування європейського роумінгу RLAH в Україні

09:55 28.07.2025
Мінсоцполітики готує комплексне бачення для перезавантаження системи протезування

Мінсоцполітики готує комплексне бачення для перезавантаження системи протезування

12:34 27.07.2025
Кабмін планує запустити гранти для виробників біонічних протезів

Кабмін планує запустити гранти для виробників біонічних протезів

19:50 24.07.2025
Кабмін визначив Соболева головою Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики

Кабмін визначив Соболева головою Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики

18:22 21.07.2025
Саудівська Аравія запустила 5-й пакет допомоги із протезування українців у Польщі на $3,5 млн

Саудівська Аравія запустила 5-й пакет допомоги із протезування українців у Польщі на $3,5 млн

17:35 17.07.2025
Міністр соцполітики Улютін задекларував 1,7 млн грн доходів за 2024р.

Міністр соцполітики Улютін задекларував 1,7 млн грн доходів за 2024р.

15:31 17.07.2025
Рада призначила Улютіна міністром соцполітики, сім’ї та єдності

Рада призначила Улютіна міністром соцполітики, сім’ї та єдності

19:11 22.06.2025
Вчитися у кращих: як я став техніком нового покоління

Вчитися у кращих: як я став техніком нового покоління

13:44 12.06.2025
В РФ стрімко виріс ринок ритуальних послуг та протезування - СЗР

В РФ стрімко виріс ринок ритуальних послуг та протезування - СЗР

21:19 10.06.2025
Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового

Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ і САП

Зеленський підписав закон про належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю

У Києві постраждали 135 людей через атаку ворога, серед них 12 дітей – Кличко

ЄС не має планів заморозити фінансування Україні – речник Єврокомісії Мерсьє

Зеленський і Навроцький домовилися про обмін візитами

ОСТАННЄ

Сили оборони Півдня спростували інформацію про захоплення Камʼянського

ДМС, Нацпол та Генпрокуратура викрили ще трьох учасників схеми фальсифікованих агрохімікатів

Ситуація з голосуванням за закон про обмеження повноважень НАБУ та САП призведе до зміни правил прийняття рішень у фракції "Слуга народу" - нардеп Жмеренецький

Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ і САП

Зеленський підписав закон про належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю

Мобілізований до бригади Нацгвардії зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств України - СБУ

Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво

Премʼєр Естонії вітає ухвалення Радою закону про повернення незалежності НАБУ і САП

У Києві постраждали 135 людей через атаку ворога, серед них 12 дітей – Кличко

Кримінальну справу щодо нападу на журналіста Макарова закрито – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА