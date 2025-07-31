Буде створено міжвідомчу робгрупу з питань реформування системи протезування - Улютін

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За ініціативи Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності буде створено міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи протезування, повідомив міністр Денис Улютін.

"Це закладає фундамент ефективної, сучасної та комплексної системи, яка об’єднає хірургічну допомогу, реабілітацію та протезування. Для нас важливо перейняти досвід різних стейкхолдерів, тому до робочої групи долучаться представники Міністерства охорони здоров'я України, Національної служби здоров'я України, а також експертне та громадське середовище. Узгодили наступні кроки з Protez Foundation, Esper Bionics, UNBROKEN Ukraine та Superhumans Center - організаціями, які займаються протезуванням та реабілітацією в Україні", - написав Улютін в мережі Facebook.

За його словами, першим етапом стане проєкт постанови уряду про створення міжвідомчої робочої групи та запуск пілоту, далі розпочнеться аудит закладів, які можуть надавати комплексну допомогу після ампутацій.

Паралельно йтиме робота над змінами до законодавства, щоб кожен, хто потребує протезування, отримав сучасну допомогу вчасно й якісно.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Улютіна, готується комплексне бачення перезавантаження системи протезування, щоб вона стала простою, прозорою і максимально оперативною.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко назвала протезування одним з головних завдань української соціальної політики та анонсувала запуск грантів для виробників біонічних протезів.