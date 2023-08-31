Події

00:40 31.08.2023

На Таврійському напрямку Сили оборони за добу ліквідували та поранили близько 240 окупантів - Тарнавський

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На Таврійському напрямку Сили оборони за добу ліквідували та поранили близько 240 окупантів - Тарнавський


На Таврійському напрямку протягом доби Сили оборони ліквідували і поранили близько 240 окупантів, виконали понад 1204 вогневих завдань, застосувавши артилерію, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"За останню добу втрати ворога склали 238 осіб (безповоротні - 58, поранені - 177, полон - 3)", - написав він у своєму Телеграм-каналі в середу ввечері.
Тарнавський також зазначив, що було знищено 23 одиниці військової техніки противника.
Зокрема, 1 танк, 6 ББМ, 6 артилерійських систем і мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 2 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки.
Також було розбито 2 склади боєприпасів.
 

Теги: #україна #тарнавський #таврійський_напрямок

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