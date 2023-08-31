На Таврійському напрямку Сили оборони за добу ліквідували та поранили близько 240 окупантів - Тарнавський



На Таврійському напрямку протягом доби Сили оборони ліквідували і поранили близько 240 окупантів, виконали понад 1204 вогневих завдань, застосувавши артилерію, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога склали 238 осіб (безповоротні - 58, поранені - 177, полон - 3)", - написав він у своєму Телеграм-каналі в середу ввечері.

Тарнавський також зазначив, що було знищено 23 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, 1 танк, 6 ББМ, 6 артилерійських систем і мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 2 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки.

Також було розбито 2 склади боєприпасів.

