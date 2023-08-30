ЗС України прийняли на озброєння чергові зразки іноземної зброї

Наказом міністра оборони України Олексія Резнікова від 28 серпня на озброєння ЗСУ прийнято чергові зразки іноземного озброєння, повідомляється на сайті Міністерства оборони в середу ввечері.

"Йдеться про артилерійські системи та міномети іноземного виробництва. Зокрема: 152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 "DANA", 152 мм самохідну гармату "Zuzana-2", 155 мм саморушну гаубицю TRF1, 105 мм гаубицю M101, 120 мм міномет, M/41D 82 мм міномет 2", - інформує відомство.

Зазначається, що така практика забезпечення ЗСУ вже апробована і використовується для швидкого і ритмічного прийняття, наданого Україні іноземного озброєння.

"Під час війни в нас немає зволікань. Процедура досить проста, де ключовим фактором є наявність коду НАТО для того чи іншого озброєння, що надходить у рамках міжнародної технічної допомоги. Оскільки переважна більшість наданого ОВТ уже кодифікована в Альянсі, в Україні воно береться на озброєння наказами Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні.

"Використовуючи цей механізм ми швидко, без зволікань, уникаючи бюрократичної тяганини, проходимо етапи циркуляції паперів і приймаємо ОВТ на озброєння. Така практика повною мірою задовольняє потреби ЗСУ та відповідає підходам наших партнерів", - наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

За даними Міноборони, загалом із 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння та допущено до експлуатації в ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки. Це в сотні разів більше, ніж у будь-який рік з моменту незалежності України.

Серед них також допущено до експлуатації і 82 зразки безпілотних авіаційних комплексів.