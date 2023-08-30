Профільні комітети Європарламенту провели перше обговорення пропозицій ЄК виділити Україні до 2027 року EUR50 млрд

У профільних комітетах Європейського парламенту - у Комітеті з питань закордонних справ і в Бюджетному комітеті відбулося перше обговорення проєкту доповіді, присвяченої пропозиціям Європейської комісії передбачити для фінансування відновлення і розвитку України EUR50 млрд на період до 2027 року.

Відкриваючи спільне засідання комітетів, що відбулося в середу в Брюсселі, голова Комітету з питань закордонних справ Девід Макалістер (David McAllister), повідомив, що співдоповідачами виступили від Бюджетного комітету Айда Рубіал (Eider Rubial, група соціалістів і демократів) та від Комітету з питань закордонних справ Мікаель Галер (Michael Gahler, група Європейських народників).

Розповідаючи про основні положення проєкту доповіді, Галер наголосив, що цим документом передбачається поєднання процесу реконструкції України та вступу країни до ЄС. "Ми дивимося на це як на спільне завдання України та ЄС, щоб досягти цих цілей, докладаючи безпрецедентних зусиль, які спрямовані на опір російській агресії, так само як і демонструючи світові, що ЄС і Україна разом відбудують Україну, і вона буде ще кращою, ніж була до війни", - окреслив він головну мету.

Для цього, як переконаний співдоповідач, потрібні довгострокові зобов'язання, і з боку ЄС та демократичного світу загалом, і з боку України: потрібні "політична воля, адміністративні спроможності та необхідне фінансування, щоб консолідувати цей розвиток, установити та посилити структури й процедури, що зроблять Україну європейською демократією, що нормально функціонує".

"Ми об'єднаємо сили зі справжніми реформістськими силами в уряді, парламенті, місцевою та регіональною владою, громадянським суспільством, експертним середовищем і всіма, хто може внести свій вклад у цей процес. Ми вважаємо важливими, щоб до процесу місцевого розвитку були додані певні додаткові гарантії, важливо створити публічну юридичну особу для всіх муніципалітетів, що є в усіх країнах ЄС. Партнери зі співпраці та інвестори мають знати, з ким вони підписують контракти", - розповів Галер.

Далі він зупинився на боротьбі з корупцією "у всіх сферах, де задіяні величезні суми державних і приватних грошей". "Боротьба з корупцією була важлива до війни, стає ще актуальнішою під час війни та залишиться проблемою після того, як значні фінанси будуть залучені до відновлення країни та до її порядку денного перед вступом (до ЄС). Тож у спільних інтересах українського уряду, парламенту, антикорупційних агентств, громадянського суспільства і, нарешті, що не менш важливо, спільноти донорів встановити гарантії для належного використання наявних коштів. Я думаю, що також необхідно дуже ясно дати зрозуміти, що вжиті заходи щодо боротьби з корупцією мають служити цій меті. Я думаю, що під час війни немає необхідності перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих органів, таких як НАБУ або САП, на Службу безпеки шляхом перейменування корупції на державну зраду", - розповів Галер.

За його словами, у проєкті доповіді запропоновано поправки, які "сприяють підвищенню прозорості протягом усього терміну дії фінансування, як-от створення єдиного порталу для фінансових операцій, пов'язаних із глобальним кредитом, наданим Україні, інформування про цілі й проміжні етапи, за якими здійснюватиметься виплата кредиту, про внески третіх країн та міжнародних організацій і проведення регулярного діалогу щодо відновлення України в Європейському парламенті".

Співдоповідач від Бюджетного комітету зазначила, що пропозиція Європейської комісії ґрунтується на наявних у ЄС інструментах. "Ми вважаємо, що це хороша ідея, що Комісія вирішила використати наявні інструменти для створення спеціального фінансування для України", - констатувала Рубіал. Особливу увагу вона приділила "проханню забезпечити, щоб усі конфісковані активи Росії могли б бути використані для підтримки відновлення України".

Крім того, співдоповідач вважає, що необхідно "гарантувати, що фінансування ЄС може бути використано для створення нових інвестицій, нового фінансування". "Іншими словами, це фінансування має бути додатковим, і воно має діяти як важіль для заохочення третіх сторін, інвесторів, тому що одних лише приватних і державних грошей буде недостатньо", - переконана вона.

Під час обговорення переважна більшість присутніх на спільному засіданні комітетів депутатів Європарламенту висловилися на підтримку пропозиції Єврокомісії передбачити для України EUR50 млрд на період до 2027 року.

Закриваючи засідання, Маккалістер оголосив, що крайній термін подачі поправок до проєкту доповіді 6 вересня. "Я очікую, що робота над цим пріоритетним файлом продовжиться в найближчі тижні та місяці", - сказав голова Комітету з питань закордонних справ.