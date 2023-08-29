США погодили черговий пакет військової допомоги Україні
Влада США підготувала новий пакет військової допомоги Україні, до нього ввійдуть боєприпаси, ракети для систем ППО та обладнання для розмінування, заявила представник Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Сьогодні адміністрація Байдена і Гарріс оголосить про новий пакет військової допомоги для України", - заявила Жан-П'єр на пресбрифінгу.
До нового пакета допомоги увійде додаткове обладнання для розмінування, ракети ППО, боєприпаси для артилерії та систем HIMARS, а також понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї.