Події

15:15 29.08.2023

У п'яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей

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У п'яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей

У п'яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відповідне звернення Запорізької ОВА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Учасники засідання одноголосно проголосували за проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, що розташовані поблизу районів ведення бойових дій", - зазначено в повідомленні пресслужби міністерства.

Ідеться, зокрема, про п'ять населених пунктів: місто Гуляйполе, селище міського типу Степногірськ, а також села Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка.

Зазначається, що через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти примусово евакуюють 54 дитини та 67 супроводжуючих (членів сімей).

Окрім дітей, обов'язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах області.

Теги: #евакуація #діти #мінреінтеграції

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