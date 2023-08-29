Кількість постраждалих внаслідок ДТП у Румунії зросла до 15 - ЗМІ

Внаслідок дорожньої пригоди з автобусом у Румунії за медичною допомогою звернулися 15 українців, вісім з яких було госпіталізовано, передає Televiziunea Română (TVR).

"Загалом до лікарні округу Констанца для надання медичної допомоги було доставлено 8 осіб", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, у румунському місті Неводарі повіту Констанца автобус, у якому перебувало 40 українських пасажирів, врізався в обмежувач висоти в понеділок увечері. Раніше було відомо про 12 постраждалих, шість із яких були доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок.

