Події

04:51 29.08.2023

Кількість постраждалих внаслідок ДТП у Румунії зросла до 15 - ЗМІ

1 хв читати

Внаслідок дорожньої пригоди з автобусом у Румунії за медичною допомогою звернулися 15 українців, вісім з яких було госпіталізовано, передає Televiziunea Română (TVR).
"Загалом до лікарні округу Констанца для надання медичної допомоги було доставлено 8 осіб", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, у румунському місті Неводарі повіту Констанца автобус, у якому перебувало 40 українських пасажирів, врізався в обмежувач висоти в понеділок увечері. Раніше було відомо про 12 постраждалих, шість із яких були доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок.
 

Теги: #дтп #українці #постраждалі #румунія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:41 29.08.2023
У Румунії автобус із 40 українцями потрапив у ДТП, відомо про 12 постраждалих - ЗМІ

У Румунії автобус із 40 українцями потрапив у ДТП, відомо про 12 постраждалих - ЗМІ

23:18 28.08.2023
Унаслідок вечірнього обстрілу Торецька одна загибла та троє поранених, розпочато досудове розслідування – Офіс генпрокурора

Унаслідок вечірнього обстрілу Торецька одна загибла та троє поранених, розпочато досудове розслідування – Офіс генпрокурора

19:56 28.08.2023
Унаслідок атаки дроном-камікадзе в Нікополі постраждали четверо мирних жителів

Унаслідок атаки дроном-камікадзе в Нікополі постраждали четверо мирних жителів

21:20 27.08.2023
Румунія очікує підписання протоколів для початку навчання українських пілотів на F-16

Румунія очікує підписання протоколів для початку навчання українських пілотів на F-16

18:54 26.08.2023
Генконсульство в Мілані надає допомогу українцям, постраждалим в ДТП на півночі Італії

Генконсульство в Мілані надає допомогу українцям, постраждалим в ДТП на півночі Італії

14:17 26.08.2023
В Італії автобус з українськими туристами зіткнувся з вантажівкою, постраждали 14 людей

В Італії автобус з українськими туристами зіткнувся з вантажівкою, постраждали 14 людей

12:25 24.08.2023
Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 10 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 10 осіб - голова ОВА

11:44 23.08.2023
У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей, зокрема 6 дітей

У ДТП на Вінниччині загинули 12 людей, зокрема 6 дітей

05:35 23.08.2023
На Вінниччині дев'ятеро людей загинуло у ДТП, обставини встановлюються - поліція

На Вінниччині дев'ятеро людей загинуло у ДТП, обставини встановлюються - поліція

16:15 21.08.2023
Кількість постраждалих від ракетної атаки по Чернігову збільшилася до 181 людини - ОДА

Кількість постраждалих від ракетної атаки по Чернігову збільшилася до 181 людини - ОДА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Румунії автобус із 40 українцями потрапив у ДТП, відомо про 12 постраждалих - ЗМІ

ЗС України знищили ворожу радіолокаційну станцію Predel-E і РЕБ Leer-2 на Херсонщині

ВПК України максимально збільшує обсяги виробництва

Резніков: Немає необхідності оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності

Наступна зустріч послів щодо роботи над Формулою миру Зеленського збере понад 70 учасників - Жовква

ОСТАННЄ

З прифронтових громад Куп'янського району Харківщини організовано евакуйовано 715 осіб, стільки ж виїхали самостійно – ОВА

Трампу 6 вересня офіційно висунуть звинувачення у втручанні у вибори у Джорджії

Настоятель УГКЦ стурбований словами Папи Римського, сказаними на зустрічі з російською католицькою молоддю

Стефачук обговорив з послами G7 роботу над судовою та антикорупційною реформами

Тарнавський: Успішний рух сил оборони на Таврійському напрямі триває

МЗС України: Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, свідомо чи несвідомо, звучать із вуст Папи Римського

Резніков вважає надуманим і помилковим припущення західних ЗМІ про "конфлікт" між Україною та партнерами щодо стратегії контрнаступу

Рєзніков: ракети ATACMS і TAURUS будуть

Провідні юристи світу закликали створити міжнародний трибунал, щоб судити керівництво Росії

Резніков: Знаю, що F-16 будуть, маю надію на шведські Gripen

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА