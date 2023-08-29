Події

01:59 29.08.2023

Стефачук обговорив з послами G7 роботу над судовою та антикорупційною реформами

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Стефачук обговорив з послами G7 роботу над судовою та антикорупційною реформами

Голова Верховної Ради (ВР) Руслан Стефанчук із послами країн "Великої сімки" (G7) обговорили роботу парламенту над судовою та антикорупційною реформами, йдеться у повідомленні у Twitter японського головування у групі послів G7.
"Ми також підтвердили важливість своєчасного відновлення системи декларування активів для забезпечення максимальної прозорості нового визначення політично відомих діячів, зміцнення антикорупційних установ, таких як САП та НАБУ, та покращення корпоративного управління державними підприємствами відповідно до вказівок ОЕСР", - сказано в повідомленні.

 

 
Теги: #україна #реформи #обговорення #g7 #стефанчук

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