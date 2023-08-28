Події

21:15 28.08.2023

Резніков про ситуацію навколо Куп'янська: Ми не плануємо забирати наші можливості з півдня, усе йде за планом

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Резніков про ситуацію навколо Куп'янська: Ми не плануємо забирати наші можливості з півдня, усе йде за планом

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи ситуацію на фронті, відзначив успіхи українських сил і заявив, що "все йде за планом".

"Стосовно напрямку Куп'янськ. Це абсолютно логічний хід ворога, відволікти нашу увагу, атакуючи там, щоб ми з фронту з півдня забрали підрозділи і кинули їх з півдня туди наверх, якщо по карті дивитися, щоб їх там зупинили. Але генерал Сирський, він тримає удар і оборону на тому напрямку, водночас контратакує на Бахмутському напрямку. І там у нас теж є успіхи. Тому там теж у росіян ситуація: вони трошки начебто рухаються, але з іншого боку, якщо ми підемо трішечки ще успішніше, то вони потрапляють у котел. Але ми не плануємо забирати наші, скажімо так, зусилля і можливості з півдня", - сказав Резніков під час спілкування з журналістами в понеділок.

За словами міністра, "все сплановано, все йде за планом". Водночас Резніков зазначив, що оскільки росіяни хаотично перекидають підрозділи, зокрема, з Херсонської області.

"Як кажуть військові, ситуація складна, але контрольована", - додав очільник відомства.

 

 

Теги: #ситуація #харківська_область #купянськ

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