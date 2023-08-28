Обставини смерті співробітника СБУ встановлює Нацполіція в межах розслідування - пресслужба СБУ

У пресслужбі Служби безпеки України підтвердили факт смерті співробітника СБУ, зазначивши, що обставини події вивчає Національна поліція в межах розслідування кримінального провадження.

"Обставини смерті співробітника СБУ встановлюють у межах кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ в понеділок.

Там також наголосили: "Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування".

"Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого співробітника", - додали в спецслужбі.

Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що у своєму робочому кабінеті було знайдено застреленим заступника начальника управління спецзв'язку СБУ Дмитра Бакаєва. За інформацією ЗМІ, співробітник спецслужби наклав на себе руки, вистріливши в себе з табельної зброї, а на місці події нібито було знайдено передсмертну записку зі звинуваченням керівництва СБУ в упередженому ставленні.