Військова контррозвідка СБУ вночі атакувала аеродром у російському Курську - джерело

Курський аеродром (РФ) уночі був атакований силами військової контррозвідки з 13 Головного управління Служби безпеки України.

"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному МІГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 і два "Панцири", - повідомило в неділю джерело в СБУ.

Майже всі безпілотники спецслужби долетіли до своїх цілей. За попередньою інформацією, тільки три з них були збиті силами російської протиповітряної оборони. У РФ повідомляють про щонайменше 13 вибухів.