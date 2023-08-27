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12:32 27.08.2023

Рішення про перейменування монумента "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" поки що немає, але бажано у вживанні віддавати перевагу новій назві - Карандєєв

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Рішення про перейменування монумента "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" поки що немає, але бажано у вживанні віддавати перевагу новій назві - Карандєєв

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявляє, що офіційного рішення щодо перейменування монумента "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" поки що немає, але закликає у вживанні віддавати перевагу новій назві.

"Рішення про перейменування ще немає. Поки що оперуємо старими назвами монумента і музею", - сказав Карандєєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас в.о. міністра зазначив, що доки офіційно залишається стара назва, використання назви "Україна-мати" не заборонено.

"Ба більше, бажано у вживанні віддавати перевагу новій назві. Сподіваюся, незабаром відбудеться і формальне перейменування", - додав він.

Як повідомлялося, 85% опитаних у мобільному застосунку "Дія" віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-мати".

Роботи із заміни герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-Мати" було анонсовано 13 липня, а завершено до Дня державного прапора України, 23 серпня 2023 року.

Раніше Генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" до 24 серпня. Зокрема, за його словами, рішення Вченої ради музею про перейменування монумента має бути затверджено Міністерством культури та інформаційної політики.

Теги: #мінкультури #батьківщина_мати #україна_мати

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