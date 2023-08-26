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19:32 26.08.2023

Резніков пропонує випустити об'єктивне розслідування щодо ситуації із закупівлею курток для армії

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Резніков пропонує випустити об'єктивне розслідування щодо ситуації із закупівлею курток для армії

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав журналістів до поширення офіційної позиції Міноборони щодо закупівель для Збройних сил України, а також дочекатися розслідування ситуації, що склалася зі скандалом навколо закупівлі літніх курток замість зимових.

"Я пропоную спокійно розібратися і випустити хоч раз у житті матеріал без слова "скандал" із розбором по суті та виваженими висновками. Нехай такий матеріал прочитають втричі менше людей, але він буде корисний Україні, а не шкідливий. Прошу всіх журналістів, які поширили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони щодо цієї закупівлі і дочекатися розбору ситуації. Як мені відомо, нею вже займаються в незалежному громадському органі - ГАР МО", - йдеться в заяві Резнікова, переданій агентству "Інтерфакс-Україна".

Резніков назвав "повною безвідповідальністю" поспішну публікацію і поширення неперевіреної інформації про постачання ЗСУ під час війни.

"Дискредитація України, на яку скаржиться прогресивна спільнота, зроблена руками нас самих. Коли ми бездумно тиражуємо будь-який фейк зі словом "корупція", ми обманюємо власний народ, ми допомагаємо ворогу, ми зупиняємо військову підтримку України. Давайте зупинимо "френдлі фаєр" і почнемо думати, що ми пишемо і говоримо. Ні народний депутат Анастасія Радіна, ні журналіст Михайло Ткач мені не вороги. Наші вороги по той бік фронту", - наголосив міністр.

Очільник Міноборони також пояснив, що Міністерство закупило зимові куртки в кількості 180 тис., які передано до ЗСУ у 2022 році. За його словами, скарг на них від військових не надходило і ціна поставки адекватна ринку та ситуації на той час.

"Дефіцит одягу на ринку і необхідність терміново одягнути максимум військовослужбовців. Кожна куртка коштувала 86 доларів (що зараз відповідає 3177 гривень). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів (зараз це 1072 гривні) - я не знаю. Можливо, йдеться про ухилення від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі, це не турбота України. Пропоную всім охочим зганяти до Туреччини і купити партію зимових курток за 1072 гривні, і щоб була за кілька тижнів", - зазначив Резніков.

За його словами, "без обвинувачення в підміні зимових курток влітку, у "розслідуванні" не залишається нічого. За це обвинувачення ніхто не готовий нести відповідальність".

Також очільник Міноборони висловив готовність надання журналістам усіх відомостей про цю закупівлю і закликав усіх заздалегідь утримуватися від "розслідувань", у яких немає наміру розібратися в ситуації.

"Розуміючи, якою потужною силою є вільна преса, свобода слова, потрібно ставитися до неї дуже відповідально. І ця відповідальність є головним внеском журналістів у нашу спільну перемогу", - підсумував Резніков.

 

 

Теги: #міноборони #розслідування #куртки

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