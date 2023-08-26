ДБР розслідує зіткнення двох літаків L-39 у Житомирській області, внаслідок якого загинули три пілоти

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 у Житомирській області 25 серпня, унаслідок якої загинули три пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Інцидент стався 25 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України", - повідомила пресслужба ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Зі свого боку Повітряні сили ЗСУ повідомили в телеграм-каналі, що серед загиблих - відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації з позивним JUICE.

У ДБР запевнили, що особливу увагу буде приділено вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

У ДБР та Повітряних силах ЗСУ висловили співчуття рідним загиблих.

"Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча та непоправна втрата для всіх нас. Також просимо обережно та з розумінням ставитися до термінів оприлюднення чутливої інформації відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - йдеться в телеграм-каналі ЗС ЗСУ.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії, здійснюється огляд місця події, допитуються свідки, призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні", - повідомив Офіс генпрокурора.