Події

10:31 26.08.2023

Сили ППО знищили в Харківській області 2 БПЛА "Shahed-136/131"

1 хв читати
Сили ППО знищили в Харківській області 2 БПЛА "Shahed-136/131"

Увечері в п'ятницю, сили і засоби повітряного командування "Схід" у межах Харківської області знищили 2 БПЛА "Shahed-136/131", повідомляє пресслужба Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Увечері 25 серпня 2023 року, серед численних злетів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БПЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски двох "шахедів", які успішно знищено силами і засобами повітряного командування "Схід" у межах Харківської області", - йдеться в повідомленні ЗС ЗСУ в суботу.

 

Теги: #шахеди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:18 23.08.2023
Сили ППО вночі знищили 11 із 20 ворожих "Шахедів"

Сили ППО вночі знищили 11 із 20 ворожих "Шахедів"

08:47 16.08.2023
Окупанти атакували порти Одещини безпілотниками типу "Shahed-136/131", 13 із них знищено

Окупанти атакували порти Одещини безпілотниками типу "Shahed-136/131", 13 із них знищено

10:03 27.07.2023
Більшість "Шахедів" вночі були спрямовані на аеродром Старокостянтинів - Ігнат

Більшість "Шахедів" вночі були спрямовані на аеродром Старокостянтинів - Ігнат

01:37 26.07.2023
Первомайський на Харківщині атакували "шахеди", є влучання, виникла пожежа - мер

Первомайський на Харківщині атакували "шахеди", є влучання, виникла пожежа - мер

08:50 25.07.2023
Ворожа атака "шахедами" на Київщині: ППО знищила всі цілі

Ворожа атака "шахедами" на Київщині: ППО знищила всі цілі

08:23 20.07.2023
Росіяни вночі атакували Сумщину трьома "шахедами", два з них збито

Росіяни вночі атакували Сумщину трьома "шахедами", два з них збито

07:42 13.07.2023
Один "шахед" сили ППО збили в небі над Дніпропетровською областю

Один "шахед" сили ППО збили в небі над Дніпропетровською областю

08:02 12.07.2023
В українському небі ППО ліквідувала 11 із 15 "шахедів"

В українському небі ППО ліквідувала 11 із 15 "шахедів"

08:14 07.07.2023
В українському небі ППО ліквідувала 12 із 18 "шахедів"

В українському небі ППО ліквідувала 12 із 18 "шахедів"

08:28 30.06.2023
На півдні знищено десять "шахедів"

На півдні знищено десять "шахедів"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 18 артилерійських систем

Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

ЗСУ в ході спецоперації з СБУ атакували безпілотниками 126 бригаду Чорноморського флоту РФ, відомо про десятки вбитих і поранених окупантів

Зеленський анонсував нові міжнародні заходи та внутрішньополітичні рішення

Сирський: Під час робочої поїздки на куп'янський і лиманський напрямки було вжито заходів для посилення нашої оборони

ОСТАННЄ

У МЗС вважають категорично неприйнятним продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року в низці країн ЄС

Нардеп Радіна готова скласти мандат, якщо Резніков спростує інформацію про закупівлю Міноборони курток для військових за завищеними цінами

РФ може збільшити інтенсивність наступу на напрямку Куп'янськ - Лиман, щоб створити буферну зону навколо Луганської області - британська розвідка

Протягом доби ворог 13 разів обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Унаслідок обстрілу з "Граду" загинув мешканець Малої Токмачки і ще одного поранено

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

У ніч на суботу та вранці ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 18 артилерійських систем

За добу ворог 74 рази обстріляв Херсонщину, один поранений

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинула людина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА