Сили ППО знищили в Харківській області 2 БПЛА "Shahed-136/131"

Увечері в п'ятницю, сили і засоби повітряного командування "Схід" у межах Харківської області знищили 2 БПЛА "Shahed-136/131", повідомляє пресслужба Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Увечері 25 серпня 2023 року, серед численних злетів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БПЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски двох "шахедів", які успішно знищено силами і засобами повітряного командування "Схід" у межах Харківської області", - йдеться в повідомленні ЗС ЗСУ в суботу.