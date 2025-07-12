Інтерфакс-Україна
Події
03:26 12.07.2025

Ворожі шахеди зафіксовані на межі Львівської та Тернопільської області – Козицький

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Сили оборони знищують російські шахеди у Львівській області, ще значне скупчення ворожих безпілотників зафіксовано на межі з Тернопільською областю, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"У повітряному просторі Львівської області є декілька "шахедів". Ними вже займається ППО", - написав він у телеграмі.

За словами Козицького, також фіксують значне скупчення ворожих безпілотників на межі Львівщини і Тернопільщини. Він закликає подбати про свою безпеку.

Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/22582

Теги: #львівська #шахеди

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