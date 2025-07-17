Інтерфакс-Україна
Події
09:03 17.07.2025

Українська ППО збила 36 з 64 ворожих "шахедів"

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Українська ППО збила 36 з 64 ворожих "шахедів"

Українська протиповітряна оборона збила 36 з 64 ворожих ударних безпілотників на півночі та сході, п'ять дронів-імітаторів локаційно втрачені, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в ніч на 17 липня (із 20.30 16 липня) противник атакував 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ (59 із них – "шахеди").

Основний напрямок удару – Дніпропетровська область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Крім того, 5 дронів-імітаторів локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.

Теги: #ппо #шахеди

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