ЗС України продовжують контрнаступ поблизу Роботиного і просуваються вперед

Українські сили 25 серпня продовжили контрнаступальні операції неподалік Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на Генштаб України, повідомляють, що ЗСУ домоглися невстановлених успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопокропівка (5-13 км на південь від Оріхова) і Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

При цьому, в Інституті відзначають стурбованість російських блогерів з приводу відсутності підкріплень і ротації військ у цьому районі.

Зокрема, згідно з інформацією у зведенні, відомий російський блогер висловив занепокоєння щодо спроможності виснажених боями російських військ захищатися від майбутніх нових атак української армії біля Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на тлі заяв про те, що театр військових дій перемістився в південну частину поблизу населеного пункту.

Він заявив, що багато військовослужбовців РФ, які воюють під Роботиним, перебувають на передовій від самого початку українського контрнаступу і що ці підрозділи потребують підкріплення.

"Це твердження підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська, які воюють у західній частині Запорізької області, захищаються від українських атак від самого початку контрнаступу без ротації або значного посилення", - сказано в огляді.