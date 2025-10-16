Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує обговорити під час зустрічі в п'ятницю з українським колегою Володимиром Зеленським намір України піти в наступ на фронті.

"Ми будемо говорити… Вони хочуть перейти в наступ. Я ухвалю рішення щодо цього, але вони хочуть піти в наступ, і нам потрібно буде ухвалити рішення, знаєте", - сказав президент США під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=f1M57bKXlKU