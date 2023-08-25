Україна отримає F-16 від Нідерландів через шість-вісім місяців, коли буде виконано декілька умов, – міністерка оборони

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає реалістичним терміном передання Україні винищувачів F-16 за шість-вісім місяців, адже перед цим має бути виконано декілька передумов.

"Навчання авіаторів уже розпочалося, але ми маємо його нарощувати, щоб у вас було достатньо підготовленого персоналу для бойового використання винищувачів F-16. Також важливо вирішити питання інфраструктури, тому тут, в Україні, ви одночасно працюєте над створенням належної інфраструктури для цього сучасного літака і дуже передової системи озброєнь для нього", - сказала Оллонгрен в інтерв'ю "Європейській правді".

Міністерка висловила сумнів у тому, що передання літаків іще цього року можливе. "З боку Нідерландів нам треба, щоб спочатку було виконано всі передумови. А саме: щоб були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також щоб ми мали не лише літаки, а й запчастини, необхідне озброєння для них тощо. Враховуючи це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік", - сказала міністерка.

Крім того, Оллонгрен додала, що точні умови передання літаків іще обговорюють. "Ми ще не визначилися з точними умовами, і це залежить не тільки від нас. Це також те питання, де Сполучені Штати мають важливий голос. І де голос України також має значення", - заявила вона.

Коментуючи можливість використання літаків F-16 для повернення Криму, міністерка відповіла: "У нас позиція однозначна: ми ніколи не визнавали анексії Криму... Ми підтримуємо ваше право на самооборону. Ми підтримуємо вашу територіальну цілісність, визнану багатьма країнами світу".

Вона також наголосила, що саме Україна має вирішити, як саме і як довго вона воюватиме. "Коли ми надаємо Україні літаки і системи озброєння, то ми робимо це, знаючи, що ви використовуєте їх для самооборони і що ви поважаєте правила ведення війни, які діють і для вас, і для нас. І доки йдеться про те, що ви використовуєте зброю для самооборони, ви маєте право використовувати її так ефективно, як ви можете", - сказала Оллонгрен.

Як повідомлялося, українські льотчики вже розпочали навчання на винищувачах F-16 у Данії, яка також оголосила про рішення передати Києву ці літаки.