Події

00:26 25.08.2023

Залужний вважає, що Сили оборони перебувають на порозі прориву російської оборони - WSJ

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Залужний вважає, що Сили оборони перебувають на порозі прориву російської оборони - WSJ


Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив американським чиновникам, що ЗСУ перебувають на порозі прориву, пише видання The Wall Street Journal 24 серпня.
"Ви не розумієте природу цього конфлікту", - відповів генерал Валерій Залужний, командувач українськими збройними силами, в одній із розмов з американцями, розповів американський чиновник. "Це не протиповстанська операція. Це Курськ", - додав командувач, маючи на увазі найбільшу битву Другої світової війни між Німеччиною і Радянським Союзом", - пише WSJ.
У статті стверджується, що в останні тижні Київ вніс деякі корективи до стратегії контрнаступу ЗСУ. Однак "обидві сторони, як і раніше, мають розбіжності щодо того, як переломити ситуацію з росіянами за той обмежений час, який у них є до настання зими".

Теги: #сша #україна #прорив #зсу #залужний

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