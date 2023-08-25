Залужний вважає, що Сили оборони перебувають на порозі прориву російської оборони - WSJ



Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив американським чиновникам, що ЗСУ перебувають на порозі прориву, пише видання The Wall Street Journal 24 серпня.

"Ви не розумієте природу цього конфлікту", - відповів генерал Валерій Залужний, командувач українськими збройними силами, в одній із розмов з американцями, розповів американський чиновник. "Це не протиповстанська операція. Це Курськ", - додав командувач, маючи на увазі найбільшу битву Другої світової війни між Німеччиною і Радянським Союзом", - пише WSJ.

У статті стверджується, що в останні тижні Київ вніс деякі корективи до стратегії контрнаступу ЗСУ. Однак "обидві сторони, як і раніше, мають розбіжності щодо того, як переломити ситуацію з росіянами за той обмежений час, який у них є до настання зими".