Події

21:00 24.08.2023

Президент Бразилії виступає за зустріч представників БРІКС і G7

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Існує можливість зустрічі представників країн БРІКС і G7 для обговорення найважливіших економічних, торговельних та інших питань, вважає президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

"Тепер можна провести зустріч членів БРІКС і G7. Це була б гарна можливість для того, щоб обговорити торгівлю, наукові й технологічні досягнення, демократію", - наводять його слова з пресконференції "на полях" саміту БРІКС на офіційній сторінці адміністрації президента Бразилії у твіттері.

Раніше Лула да Сілва заявив, що БРІКС не є альтернативою ні G7, ні G20, ні будь-якій іншій міжнародній організації.

Він додав, що БРІКС - важлива організація в глобальному діалозі, і її голос за столом переговорів звучить нарівні з Європейським Союзом і США.

Теги: #брикс #зустріч #думка #g7

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