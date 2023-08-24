США внесли до санкційних списків щодо РФ 11 фізосіб і дві структури

Міністерство фінансів США в четвер повідомило, що внесло до санкційних списків щодо Росії 11 фізичних і дві юридичні особи.

Під санкції, зокрема, потрапила Аймані Кадирова - мати глави Чечні Рамзана Кадирова. Санкції запроваджено і проти Громадського фонду імені Ахмата Кадирова, де вона обіймає посаду президента.

До санкційних списків потрапили також міжнародний дитячий центр "Артек" і його директор Костянтин Федоренко.

Крім цього, під американські обмежувальні заходи потрапили уповноважена з прав дитини в Калузькій області Ірина Агєєва, уповноважена з прав дитини в Ростовській області Ірина Черкасова, уповноважена з прав дитини в Бєлгородській області Галина П'ятих, а також так звана міністр освіти і науки Запорізької області Олена Шапурова.