У кримінальному провадженні щодо незаконного виведення коштів з Укргазбанку змінено підозри та пред'явлено нові - САП

Антикорупційні органи змінили підозри фігурантам справи щодо незаконного виведення коштів АБ "Укргазбанк" і пред'явили нові, інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"22 серпня 2023 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про зміну підозр та нові підозри організаторам та учасникам схеми з незаконного виведення коштів з АБ "Укргазбанк". Зокрема, дії осіб додатково кваліфіковано за статтями 255 та 209 КК України (створення злочинної організації та легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом - ІФ-У)", - повідомляється в телеграм-каналі САП у четвер.

За інформацією прокуратури, наразі в кримінальному провадженні процесуальний статус підозрюваних мають 15 осіб.

"Під час досудового розслідування зібрано докази, які вказують, що протягом 2014-2019 років колишні очільники фінустанови створили злочинну організацію для систематичного розкрадання коштів банку та подальшої їх легалізації", - зазначено в повідомленні.

Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підроблення низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування, за що протягом 2014-19 рр. їм було нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.

Водночас, як зазначено в повідомленні, рахунки, на які виплачували винагороду, відкривали лише в АБ "Укргазбанк", що забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження зазначеними грошовими коштами.

"Члени злочинної організації з числа працівників банку мали можливість самостійного зняття коштів як у касах банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалися на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами злочинної організації", - зазначають у САП.

У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима на суму понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій із легалізації та маскування протиправного походження цих коштів.

"Гроші використовували для власного збагачення, надання "відкатів" керівникам державних суб'єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності", - інформують у прокуратурі.

Як повідомлялося, ексголова НБУ Кирило Шевченко заявив про інкримінування йому нової статті без можливості застави і з покаранням до 15 років.

"Сьогодні мені стало відомо, що у справі проти ексголови НБУ "антикорупційний" орган пішов ва-банк і змінив кваліфікацію, додатково інкримінувавши мені статтю 255 КК України", - написав він у фейсбуці в четвер.

Шевченко розцінює таку перекваліфікацію підозри як неприкритий тиск на учасників справи з метою схилити їх до свідчення проти нього в умовах, коли терміни досудового розслідування добігають кінця. "Погодьтеся, перспективи неможливості внесення застави та до 15 років ув'язнення - досить переконливі "аргументи", щоб вичавити потрібні свідчення", - пояснив він свою думку.

Ексголова Нацбанку та Укргазбанку розкритикував застосування такої статті, яку він назвав "класичною" для "злодіїв у законі", до голови державного банку, адже вона ставить під сумнів ухвалення колегіальних рішень правлінням або комітетом з управління активами банку протягом 2014-2019 років.

На початку жовтня минулого року САП і НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ і ще чотирьом фігурантам справи, кваліфікувавши їхні дії за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

За інформацією прокуратури, встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання грошових коштів. "З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які, нібито будучи "агентами" банку, залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам", - стверджують у САП.

Слідство встановило, що протягом 2014-2020 років за цією схемою Укргазбанк перерахував 52 агентам понад 206 млн грн.

Згодом, 23 жовтня, НАБУ оголосило в розшук уже ексголову НБУ Шевченка, який наразі перебуває у Відні, а також заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Олену Хмеленко.