ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

Сили оборони у ніч проти п'ятниці знешкодили 80 ворожих БпЛА із 137, що атакували Україну, зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 5 грудня (з 19:00 4 грудня) противник атакував 137-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.