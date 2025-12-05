Дві людини загинули внаслідок удару БпЛА по вантажівці в Ізюмі

Російський ударний БпЛА поцілив по вантажіці в Ізюмі (Харківська обл.) під час перевантаження дров із автомобіля у тягач.

"Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52- та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із автомобілем. На місці удару зайнялася пожежа", - повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.