Інтерфакс-Україна
Події
15:06 05.12.2025

Дві людини загинули внаслідок удару БпЛА по вантажівці в Ізюмі

1 хв читати

Російський ударний БпЛА поцілив по вантажіці в Ізюмі (Харківська обл.) під час перевантаження дров із автомобіля у тягач.

"Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52- та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із автомобілем. На місці удару зайнялася пожежа", - повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #харківська_область

