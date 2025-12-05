Зеленський обговорював з Кислицею питання перезавантаження ОП та перемовин з США

Фото: Telegram @V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський продовжує консультації щодо перезавантаження Офісу голови держави та обговорював це питання під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицєю.

Про це журналістам повідомили в Офісі голови держави у п’ятницю. Чи обговорювалася з Кислицею певна кандидатура, наразі невідомо. Також невідомо, чи прийняв Зеленський рішення щодо призначення нового голови Офісу. В ОП обіцяють повідомити про це пізніше.

Консультації проходять в рамках перезавантаження Офісу президента України, яке президент анонсував у п’ятницю, 28 листопада, після звільнення керівника ОП Андрія Єрмака.

"Обговорили із Сергієм Кислицею деякі напрями нашої дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі Сполученими Штатами. Як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, Сергій має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу з партнерами", - написав Зеленський в Телеграм за підсумками розмови.