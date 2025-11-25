ВАКС визнав необґрунтованими активи майже на 5,8 млн грн, якими користується голова селищної ради на Рівненщині

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи майже на 5,8 млн грн, якими користується голова селищної ради в Рівненській області, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"25 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів, якими користується голова селищної ради в Рівненській області, на суму майже 5,8 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація)", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі у вівторок.

Зокрема, такими активами визнані житловий будинок площею 230 кв. м та земельну ділянку площею 831 кв. м, що розташовані в центральній частині м. Рівного, на суму майже 4,2 млн грн, які наприкінці 2019 року придбала теща посадовця. Також конфіскації підлягають катер вартістю майже 1 млн грн, земельна ділянка площею 0,25 га та спеціальний вантажний автомобіль, які набула у власність сім'я посадовця у 2023 році.

Перевірка указаної інформації була розпочата на основі матеріалів ГУ НП в Рівненській області, а позов подано на підставі матеріалів НАЗК.

В САП зазначають, що рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.