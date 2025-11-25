Інтерфакс-Україна
Події
18:30 25.11.2025

ВАКС визнав необґрунтованими активи майже на 5,8 млн грн, якими користується голова селищної ради на Рівненщині

1 хв читати
ВАКС визнав необґрунтованими активи майже на 5,8 млн грн, якими користується голова селищної ради на Рівненщині

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи майже на 5,8 млн грн, якими користується голова селищної ради в Рівненській області, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"25 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів, якими користується голова селищної ради в Рівненській області, на суму майже 5,8 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація)", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі у вівторок.

Зокрема, такими активами визнані житловий будинок площею 230 кв. м та земельну ділянку площею 831 кв. м, що розташовані в центральній частині м. Рівного, на суму майже 4,2 млн грн, які наприкінці 2019 року придбала теща посадовця. Також конфіскації підлягають катер вартістю майже 1 млн грн, земельна ділянка площею 0,25 га та спеціальний вантажний автомобіль, які набула у власність сім'я посадовця у 2023 році.

Перевірка указаної інформації була розпочата на основі матеріалів ГУ НП в Рівненській області, а позов подано на підставі матеріалів НАЗК.

В САП зазначають, що рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Теги: #вакс #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:58 25.11.2025
АП ВАКС спростувала своє повідомлення про залишення в силі запобіжного заходу Чернишову, засідання не було

АП ВАКС спростувала своє повідомлення про залишення в силі запобіжного заходу Чернишову, засідання не було

15:41 25.11.2025
Керівник САП: активно розслідуються справи щодо можливого витоку інформації по операції "Мідас" як із САП, так і з НАБУ

Керівник САП: активно розслідуються справи щодо можливого витоку інформації по операції "Мідас" як із САП, так і з НАБУ

15:06 25.11.2025
Керівник САП: з викривачами буде складно, якщо не надати їм належний захист

Керівник САП: з викривачами буде складно, якщо не надати їм належний захист

12:53 25.11.2025
Апеляційна палата залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Устименко - ЗМІ

Апеляційна палата залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Устименко - ЗМІ

12:43 25.11.2025
Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

17:44 24.11.2025
Чернишов оскаржив рішення ВАКС щодо запобіжного заходу

Чернишов оскаржив рішення ВАКС щодо запобіжного заходу

13:28 24.11.2025
ВАКС визнав необґрунтованими активи більше як на 5,3 млн грн, якими користується родина екскерівника одеської податкової

ВАКС визнав необґрунтованими активи більше як на 5,3 млн грн, якими користується родина екскерівника одеської податкової

14:48 21.11.2025
У САП підтвердили інформацію про звільнення Синюка за власним бажанням

У САП підтвердили інформацію про звільнення Синюка за власним бажанням

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

Прем’єр Великої Британїї вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні "рухаються у позитивному напрямку"

Переговори набирають нового імпульсу, з'явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру - Макрон

Білий дім: є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потребуватимуть подальших переговорів між Україною, РФ та США

Заступниця генсека НАТО прибула до Києва, провела переговори із Сибігою

ОСТАННЄ

Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

Свириденко обговорила із заступницею генсека НАТО результати PURL та енергетичну безпеку

ЗАЕС потрібен "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною в разі досягнення миру – Гроссі

Прем’єр-міністр Іспанії: Ми перебуваємо на вирішальному етапі досягнення справедливого і тривалого миру

НКРЕКП спростила умови розвитку розподіленої генерації – голова регулятора

БЕБ викрило підпільні тютюнові цехи та вилучило сировини й товару на 47 млн грн

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

"Укренерго" в середу обмежуватиме споживання на рівні вівторка: всю добу в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 2,5 черги

Прем’єр Великої Британїї вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні "рухаються у позитивному напрямку"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА