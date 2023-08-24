Події

12:37 24.08.2023

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українським розвідникам БПЛА Bayraktar - ГУР МО

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Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українським розвідникам БПЛА Bayraktar - ГУР МО

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безоплатно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2. Тож висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність", - зазначено в повідомленні.

Теги: #україна #бпла #baykar_makina

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