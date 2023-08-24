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12:22 24.08.2023

Ексголова НБУ Шевченко заявляє про інкримінування йому нової статті без можливості застави і з покаранням до 15 років

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Ексголова НБУ Шевченко заявляє про інкримінування йому нової статті без можливості застави і з покаранням до 15 років

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) висунули проти ексголови Національного банку (НБУ) Кирила Шевченка нове обвинувачення за ст. 255 Кримінального кодексу України у створенні та керівництві злочинною організацією, діяльність якої спрямована на скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, заявив сам Шевченко.

"Сьогодні мені стало відомо, що у справі проти ексголови НБУ "антикорупційний" орган пішов ва-банк і змінив кваліфікацію, додатково інкримінувавши мені статтю 255 КК України...", - написав він у фейсбуці у четвер.

Шевченко розцінює таку перекваліфікацію обвинувачення як неприкритий тиск на учасників справи з метою схилити їх до свідчення проти нього в умовах, коли терміни досудового розслідування добігають кінця.

"Погодьтеся, перспективи неможливості внесення застави і до 15 років ув'язнення - досить переконливі "аргументи", щоб вичавити потрібні свідчення", - пояснив він свою думку.

Ексголова Нацбанку та Укргазбанку піддав критиці застосування такої статті, яку він назвав "класичною" для "злодіїв у законі", стосовно голови державного банку, адже вона ставить під сумнів ухвалення колегіальних рішень правлінням або комітетом з управління активами банку протягом 2014-2019 років.

"У моїй справі, здається, відпрацьовують механізм, коли колегіальний орган будь-якого українського банку зможе бути визнаний злочинним угрупованням з усіма можливими наслідками", - припускає Шевченко.

Як повідомлялося, спочатку на початку жовтня минулого року САП і НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ та ще чотирьом фігурантам справи, кваліфікувавши їхні дії відповідно до ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

За інформацією прокуратури, встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про підписані з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання коштів. "З цією метою службові особи банку забезпечили підписання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які, нібито будучи "агентами" банку, залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам", - стверджують у САП.

Слідство встановило, що протягом 2014-2020 років за цією схемою 52 агентам Укргазбанк перерахував понад 206 млн грн.

Потім, 23 жовтня, НАБУ оголосило в розшук уже ексголову НБУ Шевченка, який наразі перебуває у Відні, а також заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова, заступника директора департаменту роботи з корпоративними ВІП-клієнтами Олену Хмеленко. 

Теги: #нбу #шевченко #справа

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