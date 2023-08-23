Рада визначила пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Криму та Севастополя

Верховна Рада ухвалила заяву про пріоритетні напрями державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9626 підтримали 320 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

У документі наголошується, що держполітика в цій сфері ґрунтується на пріоритетності гарантій безпеки людини, її прав та основних свобод. Для цього Україна реалізує комплекс військових, дипломатичних, економічних, інформаційних та гуманітарних заходів.

Парламентарії визначили, що відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з деокупацією Криму та Севастополя, а також забезпечення державного суверенітету України є ключовою умовою завершення війни, розв'язаної Росією проти України. Водночас нардепи акцентують на неприпустимості будь-яких територіальних поступок для припинення війни.

У заяві наголошується, що всі збройні формування РФ мають бути повністю виведені з усієї території України, а перебування Чорноморського флоту РФ на території Кримського півострова - неможливе з огляду на необхідність забезпечення безпеки.

Водночас у ВР заявляють, що після відновлення контролю над Кримським півостровом Збройні сили України (ЗСУ) та інші складові сил безпеки та оборони розгортатимуться і діятимуть у Криму та Севастополі з урахуванням необхідності.

Шляхом ухвалення цього документа депутати визначили, що безпеку міжнародного цивільного судноплавства в Азово-Чорноморському регіоні може бути гарантовано лише після деокупації Кримського півострова та за участю України.

Згідно з постановою, з метою відновлення конституційного ладу в Криму можуть утворюватися військові, військово-цивільні адміністрації, тимчасові органи державної влади, а роботу представницьких органів та органів місцевого самоврядування буде відновлено після проведення демократичних виборів відповідно до стандартів ОБСЄ та законодавства України.

Нардепи звертають увагу й на те, що Україна вживатиме всіх можливих заходів для дотримання прав і свобод осіб, які зазнали політичних переслідувань та обмежень свободи з боку РФ.

Заява також містить норми щодо відновлення діяльності незалежних медіа та громадських об'єднань у деокупованому Криму, української системи освіти та захисту прав корінних народів України, зокрема кримськотатарського.

Крім того, парламентарії визначили, що запроваджене РФ набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, російського громадянства не визнається Україною та оцінюється як акт примусу, вчинений на порушення міжнародного гуманітарного права.

Водночас у ВР наголошують, що всі особи, винні у вчиненні злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, будуть притягнуті до відповідальності. Водночас громадяни України, які брали участь у діяльності окупаційних адміністрацій або співпрацювали з ними, але не вчиняли відповідних тяжких, особливо тяжких злочинів і кримінальних правопорушень, зможуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за умови добровільного повідомлення про вчинені діяння, а також активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, скоєних окупантами.

Документ визначає, що Міжнародна Кримська платформа має стати майданчиком не лише для сприяння деокупації Криму та відновленню територіальної цілісності України, а й забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні загалом, а Формула миру президента України Володимира Зеленського - основою для припинення збройної агресії РФ, відновлення територіальної цілісності України, деокупації всіх її тимчасово окупованих територій, включно з АР Крим та містом Севастополем, встановлення всеохопного, справедливого і сталого миру в Україні та забезпечення безпеки для всього світу.