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10:36 23.08.2023

Наступ ЗСУ під Роботиним триває - ISW

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Наступ ЗСУ під Роботиним триває - ISW

Українські сили продовжували наступати в районі с. Роботине на заході Запорізької області станом на 22 серпня, а російські війська мають обмежену присутність у населеному пункті, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські сили, судячи з усього, концентрують свої обмежені наявні підкріплення з інших частин театру воєнних дій на оріхівському напрямку в західній частині Запорізької області", - зазначають аналітики.

При цьому в ISW наголошують, що українські наступальні операції на інших ділянках фронту залишаються важливими, оскільки утримують російські підрозділи на місцях і запобігають бічному підкріпленню. "Отже, критика зусиль України в інших секторах і заклики до України зосередити всі наявні резерви на одній осі є проблематичними", - наголошують аналітики.

Зокрема, українські наступальні операції в районі Бахмута Донецької області зафіксували в цьому районі елементи численних російських повітрянодесантних дивізій і окремих бригад, що робить їх, імовірно, недоступними для посилення опору РФ на півдні. Українські наступальні операції на південь від Великої Новосілки, що тривають паралельно з операціями в напрямку Мелітополя, ставлять російських захисників перед численними дилемами та необхідністю обирати, який напрямок посилити. "Грамотна розробка кампанії потребує балансування між вирішальним основним зусиллям і недопущенням того, щоб противник зосередив усі резерви на зупинці єдиного очевидного удару", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що наступ України в районі Роботиного наближає українські сили до початку операцій проти другої лінії оборони, яка може бути порівняно слабшою за першу російську лінію оборони в цьому районі.

При цьому ISW не помітила прибуття якихось нових російських з'єднань або частин у західну частину Запорізької області, за винятком бічного перекидання частин 7 дивізії ВДВ і прибуття елементів батальйону "Ахмат-Південь" у серпні.

"22 серпня українські війська провели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області", - йдеться у зведенні.

Зі свого боку російські окупаційні війська 22 серпня вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Луганській і Харківській областях, у районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької та на східному кордоні Запорізької області, на заході Запорізької області й також просунулися на окремих ділянках.

 

Теги: #війна #isw

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