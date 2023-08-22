У Києві 23-24 серпня заплановано виключно місцеві заходи - КМВА

У столиці 23 і 24 серпня заплановані заходи різного характеру винятково локального масштабу, повідомляє Київська міська військова адміністрація в телеграмі.

"До Дня Державного прапору та Дня Незалежності України в Києві були заплановані різнопланові заходи виключно локального масштабу. Недержавні масові заходи, як були під забороною, так і залишаються, який би характер вони не мали - релігійний, культурно-просвітницький, фізкультурно-спортивний чи видовищний", - наводить слова голови КМВА Сергія Попка пресслужба.

Він зазначив, що "невеликі, місцеві заходи будуть можливі лише після погодження із владою міста".

Очільник КМВА попросив жителів і гостей столиці не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Комендантська година діятиме без змін: з 0:00 до 05:00.