Події

13:24 22.08.2023

У Києві 23-24 серпня заплановано виключно місцеві заходи - КМВА

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У Києві 23-24 серпня заплановано виключно місцеві заходи - КМВА

 У столиці 23 і 24 серпня заплановані заходи різного характеру винятково локального масштабу, повідомляє Київська міська військова адміністрація в телеграмі.

"До Дня Державного прапору та Дня Незалежності України в Києві були заплановані різнопланові заходи виключно локального масштабу. Недержавні масові заходи, як були під забороною, так і залишаються, який би характер вони не мали - релігійний, культурно-просвітницький, фізкультурно-спортивний чи видовищний", - наводить слова голови КМВА Сергія Попка пресслужба.

Він зазначив, що "невеликі, місцеві заходи будуть можливі лише після погодження із владою міста".

Очільник КМВА попросив жителів і гостей столиці не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Комендантська година діятиме без змін: з 0:00 до 05:00.

 

Теги: #київ #день_незалежності

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