Події

15:56 21.08.2023

Дітям загиблих захисників Київ щомісяця виплачує по 14 165 грн, членам родин по 30 тис. грн щорічно - КМДА

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Дітям загиблих захисників Київ щомісяця виплачує по 14 165 грн, членам родин по 30 тис. грн щорічно - КМДА

Понад 500 дітей загиблих під час російсько-української війни киян одержали у 2023 році щомісячні виплати по 14 тис. 165 грн на загальну суму понад 45 млн грн, повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації в понеділок.

Як повідомляє Департамент соціальної політики КМДА, до кінця року столична влада виплатить понад 103 млн грн цього виду допомоги.

Крім того, по 30 тисяч грн щорічно Київ виплачує членам родин захисників і захисниць, які загинули внаслідок поранень під час російсько-української війни.

У 2023 році таку допомогу від міста вже отримали близько 1,8 тис членів сімей на загальну суму понад 53 млн грн.

"Щоб отримати такі види допомоги, слід звернутися до Департаменту соціальної політики КМДА. Також можна отримати консультацію в КБУ "Київський міський центр надання допомоги учаснику АТО" ("Київ Мілітарі Хаб") за адресою: вул. Бастіонна, 11 або за телефоном гарячої лінії: 0800-300-633", - йдеться в повідомленні.

Теги: #кмда #соцвиплати #захисники

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