Події

12:29 21.08.2023

У Києві запроваджено тепловий режим, рух великовагового транспорту обмежено - поліція

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У Києві запроваджено тепловий режим, рух великовагового транспорту обмежено - поліція

На території столиці запроваджено тепловий режим - рух великовагового транспорту в межах Києва обмежено, повідомляє Патрульна поліція.

"Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються і в'їзду в Київ, і пересування містом", - ідеться в повідомленні Патрульної поліції в понеділок.

Як зазначається в повідомленні, час дії обмеження "може змінюватися відповідно до температурного режиму. Тож стежте за оперативною інформацією в нашому телеграм-каналі".

Теги: #транспорт #київ

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