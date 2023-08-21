В ООН закликають перевіряти факти і не поширювати фейки в інтернеті

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав людей перевіряти факти, перш ніж ділитися контентом в інтернеті, щоб у такий спосіб запобігти поширенню фейків.

"Ми всі маємо відігравати певну роль у припиненні поширення шкідливої неправдивої та дезінформації. Зупиніться і перевірте факти, перш ніж ділитися вмістом в Інтернеті", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Він також додав низку запитань, про які слід замислитися перед розповсюдженням контенту в інтернеті, а саме: "Хто є автором контенту?", "Що є джерелом інформації?", "Звідки взялася ця інформація?", "Чому Ви її розповсюджуєте?" і "Де вона була опублікована?".