Події

07:00 21.08.2023

В ООН закликають перевіряти факти і не поширювати фейки в інтернеті

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В ООН закликають перевіряти факти і не поширювати фейки в інтернеті

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав людей перевіряти факти, перш ніж ділитися контентом в інтернеті, щоб у такий спосіб запобігти поширенню фейків.

"Ми всі маємо відігравати певну роль у припиненні поширення шкідливої неправдивої та дезінформації. Зупиніться і перевірте факти, перш ніж ділитися вмістом в Інтернеті", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Він також додав низку запитань, про які слід замислитися перед розповсюдженням контенту в інтернеті, а саме: "Хто є автором контенту?", "Що є джерелом інформації?", "Звідки взялася ця інформація?", "Чому Ви її розповсюджуєте?" і "Де вона була опублікована?".

 

 

 

Теги: #оон #фейки

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