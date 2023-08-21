РФ вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

В акваторії Чорного моря в неділю ввечері РФ вивела на бойове чергування підводний ракетоносій, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"В акваторії Чорного моря бойове чергування у ворожому корабельному угрупуванні з 10 одиниць, несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що на 23.00 неділі, 20 серпня, пусків БпЛА типу "Shahed-136" у південному напрямку не фіксувалося. Ворожа авіація, ні стратегічна, ні тактична, активності не виявляє.

Проте у ОК "Південь" закликали на сигнал повітряної тривоги реагувати оперативно.