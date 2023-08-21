Події

00:28 21.08.2023

РФ вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

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РФ вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

В акваторії Чорного моря в неділю ввечері РФ вивела на бойове чергування підводний ракетоносій, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"В акваторії Чорного моря бойове чергування у ворожому корабельному угрупуванні з 10 одиниць, несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що на 23.00 неділі, 20 серпня, пусків БпЛА типу "Shahed-136" у південному напрямку не фіксувалося. Ворожа авіація, ні стратегічна, ні тактична, активності не виявляє.

Проте у ОК "Південь" закликали на сигнал повітряної тривоги реагувати оперативно. 

Теги: #рф #море #україна #ракетоносій

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