Мінкультури знову закликає позбавити Росію членства в ЮНЕСКО після обстрілу центру Чернігова

Міністерство культури та інформаційної політики України знову закликає позбавити Росію членства в ЮНЕСКО після обстрілу центру Чернігова.

"Унаслідок влучання ворожої ракети повністю знищено пам'ятку архітектури місцевого значення Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Т. Шевченка. Також пошкоджено пам'ятку архітектури національного значення П'ятницьку церкву, яка віднесена до сфери відповідальності Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що історичний центр Чернігова є кандидатом на внесення до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а до попереднього номінаційного списку Україна подала Спасо-Преображенський собор XI століття і Церкву святих Бориса і Гліба XII століття.

У Мінкультури повідомили, що 2023 року спільно з обласною та міською адміністраціями було розпочато роботу над внесенням культурного ландшафту міста Чернігова до Переліку об'єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою.

"Росія як країна-терорист планомірно знищує культурну спадщину України, завдаючи непоправних втрат не лише українській, а й світовій культурі. Вкотре закликаємо світову спільноту ізолювати агресора, а також нарешті позбавити росію членства в ЮНЕСКО", - підсумували в міністерстві.