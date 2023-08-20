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10:23 20.08.2023

Керівництво РФ, побоюючись зростаючих загроз, імовірно, посилюватиме систему ППО в західній частині країни - британська розвідка

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Керівництво РФ, побоюючись зростаючих загроз, імовірно, посилюватиме систему ППО в західній частині країни - британська розвідка

Керівництво РФ, беручи до уваги регулярні удари безпілотниками по Москві та повідомлення про удари ракетами SA-5 GAMMON радянського зразка, починає побоюватися підвищення рівня загроз, що розширюються на більш віддалені куточки Росії, вважають у британській розвідці.

"Керівництво Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, найімовірніше, перебуває під сильним тиском, що потребує підвищення ефективності протиповітряної оборони над західною частиною Росії", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Twitter у неділю.

Британські фахівці вважають, що "в останні місяці збільшився спектр загроз, що проникають далеко на територію Росії", а "удари в глибині Росії мають стратегічне значення, оскільки президент Путін майже напевно вторгся в Україну, вважаючи, що це не матиме прямого впливу на росіян".

Як зазначається, безпілотні літальні апарати регулярно завдають ударів по Москві. "Крім того, дедалі частіше надходять повідомлення про удари по Росії ракетами SA-5 GAMMON. Цю радянську зброю масою 7,5 т і довжиною 11 м знято з озброєння ППО України. Однак наразі вона, найімовірніше, використовується як балістична ракета наземного базування", - припускають експерти.

"Особливий тиск, імовірно, буде чинитися на начальника штабу ПКС генерал-полковника Віктора Афзалова. Головнокомандувача ПКС генерала Сергія Суровікіна, як і раніше, немає, його, імовірно, затримали у зв'язку з заколотом групи Вагнера в червні 2023 року", - зазначають у британській розвідці.

Теги: #рф #ппо

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