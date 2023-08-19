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19:18 19.08.2023

Зеленська відвідала реабілітаційний центр у Швеції, у якому отримують лікування українські військові

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Зеленська відвідала реабілітаційний центр у Швеції, у якому отримують лікування українські військові

Перша леді України Олена Зеленська в рамках візиту до Швеції відвідала реабілітаційний центр Aleris Rehab Station, де проходять лікування українські військові та цивільні, евакуйовані після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"36 військових і 49 цивільних українців із мінно-вибуховими травмами та онкологією, іншими складними випадками після початку російського вторгнення евакуйовані на лікування до Швеції. Тут їхнім відновленням опікується Каролінська університетська лікарня в Стокгольмі та Aleris Rehab Station - центр реабілітації високого рівня. Усі медичні, оздоровчі заходи в закладі спрямовані на головне - щоб пацієнти могли зберегти та відновити активну роль у суспільстві, почуватися впевнено, повноцінно, безбар'єрно. Це саме те, чого ми хочемо для громадян і в нашій країні. Тож є що запозичити і чого повчитися. Рада особисто побувати в центрі Aleris і подякувати його медикам і керівникам за те, що вони роблять для українців", - написала Зеленська в телеграм-каналі.

Під час візиту Зеленська зустрілася з генеральним директором Aleris Group Софією Палмквіст і міністром охорони здоров'я Акко Анкарберг Йоганссон.

"Є ще й нова тема для розмови: під час Саміту перших леді та джентльменів уперше організуємо окрему зустріч для міністрів охорони здоров'я країн світу. У час, коли для фізичного та ментального здоров'я людей на планеті стільки загроз, сподіваємося налагодити міжнародне медичне партнерство - швидке, рішуче, інноваційне у справі порятунку життів", - повідомила перша леді.

Вона зазначила, що для України це означатиме допомогу в лікуванні, реабілітації, протезуванні поранених, українські заклади отримають цільове міжнародне посилення, а іноземні фахівці - можливість запозичити досвід роботи українських колег у надзвичайних ситуаціях.

"Тож перша моя пропозиція в цій сфері – налагодити безпосередню співпрацю між реабілітаційним центром Aleris і Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни", - наголосила Зеленська.

 

 

 

Теги: #лікування #військові #швеція

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