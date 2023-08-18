Голова Нацполіції: Основна версія спроби нападу на заступника голови ДПС Сокура - його професійна діяльність

Основною версією спроби нападу на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура є його професійна діяльність, наголошує голова Національної поліції України Іван Вигівський.

"Основний мотив, який ми розглядаємо, - це професійна діяльність посадовця податкової служби. Він і сам дає такі самі свідчення і підтверджує, що найімовірнішим мотивом (вчинення злочину - ІФ-У) є його професійна діяльність", - сказав Вигівський в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Водночас, як наголосив глава Нацполіції, розглядаються й інші версії злочину.

"Буде остаточно зрозуміло, коли ми встановимо замовника нападу", - наголосив Вигівський, додавши, що поліція вже має певні напрацювання в цьому напрямі.

Щодо затриманих виконавців злочину, то, за словами глави Нацполіції, їм уже повідомлено про підозру в підготовці до заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень. "Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання Києва. Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід", - додав він.