ДБР повідомило екснардепу Киві про ще одну підозру

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу і пропаганді війни колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Іллі Киві.

"Слідство встановило, що ексдепутат продовжує розповсюджувати серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію. Ілля Кива у своїх численних публікаціях створював для громадськості образ ворога з чинної української влади, яку потрібно стримувати від агресії. Він активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві й виправдовував загарбницьку війну РФ проти України. Кива героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян, а також "підбурював" українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську - проти українців. Він пропагував доцільність вирішення "суперечностей" із застосуванням воєнної сили й масштабного використання збройних сил РФ на території нашої держави", - повідомляє пресслужба ДБР.

Колишньому нардепу повідомлено про підозру в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) та пропаганді війни (ст. 436 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше йому було повідомлено про підозру в державній зраді, а також у пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.

За інформацією слідства, наразі Кива переховується за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук.