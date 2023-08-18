На Харківщині за добу одна загибла, одна постраждала внаслідок ворожих обстрілів

За минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу м. Куп'янськ зруйновано приватний будинок і господарські будівлі, сталися пожежі. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років отримала поранення. Отримала медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала. У Вовчанську та с. Вовчанські Хутори обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.