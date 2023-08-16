Події

08:50 16.08.2023

Унаслідок нічної атаки дронів на Харківщині пошкоджено склади с/г підприємства, постраждалих немає

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Унаслідок нічної атаки дронів на Харківщині пошкоджено склади с/г підприємства, постраждалих немає

У ніч на середу російські окупаційні війська завдали ударів дронами типу Shahed по с. Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. Потерпілих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що за минулу добу окупанти масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зокрема, внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено кілька приватних будинків і господарські будівлі, у Петропавлівці - пошкоджено 3 будинки, сталися пожежі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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