Події

20:22 15.08.2023

У Рівненській області будуть заборонені хресні ходи з 19 до 25 серпня

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У Рівненській області будуть заборонені хресні ходи з 19 до 25 серпня

Рада оборони Рівненської області на засіданні у вівторок, 15 серпня, ухвалила рішення про заборону проведення масових релігійних заходів на території області в період із 19 до 25 серпня, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Через загрозу державній безпеці підтримали заборону проведення на Рівненщині масових релігійних заходів у вигляді маніфестацій і демонстрацій (так званий "хресний хід") з 19 по 25 серпня", - написав Коваль у телеграм-каналі.

Крім того, радою було затверджено доповнений список об'єктів критичної інфраструктури області, які потребують першочергового захисту від повітряних уражень, і посилено охорону обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт - Рівне".

 

 

 

Теги: #заборона #рівненська #релігійні_заходи

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