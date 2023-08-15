У Рівненській області будуть заборонені хресні ходи з 19 до 25 серпня

Рада оборони Рівненської області на засіданні у вівторок, 15 серпня, ухвалила рішення про заборону проведення масових релігійних заходів на території області в період із 19 до 25 серпня, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Через загрозу державній безпеці підтримали заборону проведення на Рівненщині масових релігійних заходів у вигляді маніфестацій і демонстрацій (так званий "хресний хід") з 19 по 25 серпня", - написав Коваль у телеграм-каналі.

Крім того, радою було затверджено доповнений список об'єктів критичної інфраструктури області, які потребують першочергового захисту від повітряних уражень, і посилено охорону обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт - Рівне".